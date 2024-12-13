Уряд затвердив умови продажу конфіскованого заводу «Мотордеталь-Конотоп» — Finance.ua
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Уряд затвердив умови продажу конфіскованого заводу «Мотордеталь-Конотоп»

Казна та Політика
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Уряд затвердив умови продажу конфіскованого заводу «Мотордеталь-Конотоп»
Уряд затвердив умови продажу конфіскованого заводу «Мотордеталь-Конотоп»
Кабінет Міністрів затвердив умови реалізації державної частки ТОВ «Мотордеталь-Конотоп».
Про це повідомив у Телеграмі постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
«Затверджено умови продажу державної частки розміром 100% у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю „Мотордеталь-Конотоп“ на електронному аукціоні», — йдеться в повідомленні.
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За умовами приватизації, кошти, отримані від продажу, будуть зараховані до державного бюджету та спрямовані до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
Як повідомлялося, у 2023 році Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення стягнути в дохід держави 100% статутного капіталу ТОВ «Мотордеталь-Конотоп», що належав громадянину рф Сергію Калашнику. Конфісковане підприємство, яке спеціалізується на виробництві та постачанні гільз циліндрів для двигунів внутрішнього згоряння, було включено до переліку об’єктів великої приватизації державної власності.
За матеріалами:
Укрінформ
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