Уряд затвердив умови продажу конфіскованого заводу «Мотордеталь-Конотоп» — Finance.ua

Уряд затвердив умови продажу конфіскованого заводу «Мотордеталь-Конотоп» Сьогодні 20:37 — Казна та Політика

Уряд затвердив умови продажу конфіскованого заводу «Мотордеталь-Конотоп»

Кабінет Міністрів затвердив умови реалізації державної частки ТОВ «Мотордеталь-Конотоп».

Про це повідомив у Телеграмі постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Затверджено умови продажу державної частки розміром 100% у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю „Мотордеталь-Конотоп“ на електронному аукціоні», — йдеться в повідомленні.

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За умовами приватизації, кошти, отримані від продажу, будуть зараховані до державного бюджету та спрямовані до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Як повідомлялося, у 2023 році Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення стягнути в дохід держави 100% статутного капіталу ТОВ «Мотордеталь-Конотоп», що належав громадянину рф Сергію Калашнику. Конфісковане підприємство, яке спеціалізується на виробництві та постачанні гільз циліндрів для двигунів внутрішнього згоряння, було включено до переліку об’єктів великої приватизації державної власності.

Укрінформ За матеріалами:

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