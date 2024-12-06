Українське Дунайське пароплавство розпродає морський флот — Finance.ua
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Українське Дунайське пароплавство розпродає морський флот

Казна та Політика
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Українське Дунайське пароплавство розпочинає реалізацію свого морського флоту — на аукціон виставлено шість суден одним лотом за 440 млн грн. Про це повідомляє пресслужба УДП.
У пароплавстві називають це рішення «болісним, але єдино правильним». Продаж морського флоту дозволить УДП сконцентруватися виключно на річкових перевезеннях та модернізації річкового флоту.
«Саме в сегменті вантажних річкових перевезень у пароплавства є перспективи розвитку», — йдеться у повідомленні.
З шести суден, виставлених на продаж, лише два («Вилково» та «Ізмаїл») відремонтовані й мають всі документи для початку роботи. Інші чотири — «Татарбунари», «Віана-ду-Каштелу», «Кілія» та «Рені» — у неробочому стані та багато років перебувають у відстої.
В УДП стверджують, що тримати морський флот економічно невигідно, особливо після зняття блокади з портів Одеси та падіння фрахтових ставок.
«Ми проаналізували та пропрацювали всі можливі варіанти. Розглядали пропозиції щодо передання суден у тайм-чартер. Однак дохід від чартеру не перекриватиме майбутні витрати з обслуговування та ремонту суден. Це цілком збитковий для держави проєкт», — стверджують в УДП.
У держкомпанії додають, що тримати у відстої судна також економічно недоцільно через додаткові витрати.
Рішення продати морський флот пароплавства на відкритих торгах підтримане акціонером.
За матеріалами:
agroreview.com
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