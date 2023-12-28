Уряд затвердив трирічний план заходів у сфері боротьби з відмиванням «брудних» коштів — Finance.ua

Уряд затвердив трирічний план заходів у сфері боротьби з відмиванням «брудних» коштів Сьогодні 12:03 — Казна та Політика

Уряд затвердив трирічний план заходів у сфері боротьби з відмиванням «брудних» коштів

Кабінет Міністрів затвердив План заходів на період до 2026 року, спрямованих на запобігання виникненню та зменшенню негативних наслідків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

«На засіданні уряду затверджено План заходів, спрямованих на запобігання виникненню та зменшення негативних наслідків ризиків, виявлених за результатами третьої національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, на період до 2026 року», — сказано в повідомленні.

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Цим рішенням КМУ визначив основні національні вектори розвитку системи фінансового моніторингу з ключовими напрямами державної політики у цій сфері на найближчі три роки.

План заходів сформований за результатами проведеної третьої Національної оцінки ризиків, яка визначила відповідні загрози (уразливі місця) для суб'єктів фінансового моніторингу.

«Затвердженим Планом заходів передбачено інституційне, законодавче, організаційне та практичне удосконалення національної системи боротьби з відмивання „брудних“ коштів відповідно до міжнародних стандартів», — зазначають у Мінфіні.

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При цьому, заходи поділені на групи, за кожною з яких закріплені виконавці та термін виконання, з метою охоплення всіх складових національної системи фінансового моніторингу, а саме:

удосконалення законодавства у сфері фінансового моніторингу;

удосконалення діяльності суб'єктів державного фінансового моніторингу та інших органів;

підвищення ефективності діяльності правоохоронних та інших державних органів;

забезпечення відкритості інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб;

міжнародне співробітництво тощо.

«Реалізація цього документа сприятиме удосконаленню законодавства і практики його застосування згідно з міжнародними стандартами та запровадження Україною нових механізмів боротьби з відмиванням „брудних“ коштів», — додали в міністерстві.

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