Розробники Google запустили штучний інтелект, що виявляє випадки відмивання грошей — Finance.ua

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Розробники Google запустили штучний інтелект, що виявляє випадки відмивання грошей

Технології&Авто
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Розробники Google запустили штучний інтелект, що виявляє випадки відмивання грошей
Розробники Google запустили штучний інтелект, що виявляє випадки відмивання грошей
Google запустила хмарний ШІ-сервіс для банків — Anti Money Laundering AI. Система навчена виявляти різні випадки відмивання грошей.
Сервіс на основі машинного навчання оперує даними клієнтів банку, типовими патернами транзакцій, мережевою поведінкою користувачів і даними ідентифікації клієнтів.
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Оцінюючи всю доступну інформацію, ШІ виявляє серед безлічі операцій клієнтів банку ті, які можна вважати ризиковими. Розробники зазначили, що Anti Money Laundering AI виконує перевірки у 2−4 рази ефективніше, ніж наявні штатні інструменти, які зазвичай застосовуються у фінансовому секторі.
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У Google заявили: «Anti Money Laundering AI працює на базі ресурсів платформи Google Cloud. Нейромережа надає партнерам консолідовану оцінку ризику клієнтів на основі машинного навчання. Оцінка ризику ґрунтується на даних банку, включно з патернами транзакцій, мережевою поведінкою і даними ідентифікації клієнта (KYC) — як для виявлення окремих кейсів, так і для розбору роздрібних і комерційних клієнтів з високим рівнем ризику».
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Генеральний директор Google Cloud Томас Куріан додає: «Google є першопрохідцем у галузі штучного інтелекту, і тепер ми робимо наші інструменти, технології та досвід доступними для вирішення одного з найбільших і найдорожчих завдань в індустрії фінансових послуг». Топменеджер відзначив, що новий продукт компанії допоможе фінансовим установам точніше й ефективніше виявляти ризики AML (Anti-Money Laundering, або «протидія відмиванню доходів»), покращуючи їхні бізнес-операції та управління.

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За матеріалами:
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