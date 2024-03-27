Уряд затвердив план реформування місцевого самоврядування до 2027 року — Finance.ua
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Уряд затвердив план реформування місцевого самоврядування до 2027 року

Казна та Політика
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Кабінет Міністрів затвердив план заходів з реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади на 2024−2027 роки.
Про це повідомив у Телеграмі постійний представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук.
«Затверджено план заходів з реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на 2024−2027 роки. Планом визначено заходи, строки виконання та органи, відповідальні за їх виконання», — написав Мельничук.
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Зокрема, йдеться про реалізацію завдань щодо врегулювання окремих питань адміністративно-територіального устрою, переформатування місцевих державних адміністрацій в органи префектурного типу, відновлення діяльності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади на деокупованих територіях, розмежування їх повноважень за принципом субсидіарності.
Також план передбачає посилення фінансової спроможності ОМС для забезпечення здійснення визначених законодавством повноважень, розвиток форм прямого народовладдя та посилення інституційної спроможності асоціацій органів місцевого самоврядування.
За матеріалами:
Укрінформ
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