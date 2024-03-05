Депутати пропонують встановити зарплати посадовцям місцевого самоврядування не менше «мінімалки» — Finance.ua

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Депутати пропонують встановити зарплати посадовцям місцевого самоврядування не менше «мінімалки»

Казна та Політика
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Депутати пропонують встановити зарплати посадовцям місцевого самоврядування не менше «мінімалки»
Депутати пропонують встановити зарплати посадовцям місцевого самоврядування не менше «мінімалки»
Народні депутати зареєстрували законопроєкт № 11 054 про забезпечення гідних умов оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування.
Відповідний документ опубліковано на сайті Ради.
Загалом, проєктом закону пропонується закріпити:
  1. мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування на рівні не менше мінімальної заробітної плати;
  2. обов’язок публікувати рішення органів місцевого самоврядування, яким встановлюють премії, доплати за додаткове навантаження та інші грошові виплати службовцям органів місцевого самоврядування з їх обґрунтуванням на офіційному веб-сайті відповідної ради не пізніше 10 календарних днів з дня прийняття відповідного рішення.
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«Метою прийняття законопроекту є удосконалення принципів служби в органах місцевого самоврядування, соціальних гарантій і статусу службовців місцевого самоврядування, посилення публічного контролю за дискреційними повноваженнями органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб при затвердженні матеріально-фінансового забезпечення службовців місцевого самоврядування», — пояснюють ініціатори проєкту.
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