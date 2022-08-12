Уряд затвердив електронні звіти щодо оцінки майна — Finance.ua

Уряд затвердив електронні звіти щодо оцінки майна
Кабінет Міністрів України вніс зміни до національного стандарту з оцінки майна та майнових прав, затвердивши можливість складання звітів в електронному вигляді.
Про це йдеться у відповідній постанові № 886.
Згідно з внесеними змінами, звіти складаються в електронній формі, у паперовій — якщо це передбачено нормативно-правовими актами чи договором. При цьому всі документи щодо оцінки майна та звіт зберігаються в електронному форматі в оцінювача та в архіві протягом трьох років від дати складання звіту.
Звіт про оцінку в електронній формі підписується оцінювачами з використанням кваліфікованого електронного підпису.
Нагадаємо, Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави».
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