Уряд заборонив експорт товарів до рф — Finance.ua
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Уряд заборонив експорт товарів до рф

Казна та Політика
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Уряд заборонив експорт товарів до рф
Уряд заборонив експорт товарів до рф
Уряд прийняв рішення заборонити будь-який експорт товарів до рф.
Про це повідомив у своєму телеграм-каналі заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, прикріпивши текст постанови.
Уряд заборонив експорт товарів до рф
«З початку року ми експортували до рф товарів на $490 млн. Але 99,1% ($485 млн) це експорт у січні та лютому», — написав Железняк.
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З початку війни (з березня до червня 2022 року) експорт українських товарів на територію рф склав всього $4,2 млн. Це чорні метали та хімія. «Тому втрати для нас мінімальні», — додав Железняк.
Нагадаємо, за першу половину вересня Україна експортувала продукції на $1,82 млрд, а імпортувала на $1,93 млрд. Таким чином дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за пів місяця складає лише $111 млн порівняно з дефіцитом на $1,05 млрд у серпні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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