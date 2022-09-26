Рада просить Євросоюз продовжити пільги на експорт товарів з України — Finance.ua

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Рада просить Євросоюз продовжити пільги на експорт товарів з України

Казна та Політика
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Рада просить Євросоюз продовжити пільги на експорт товарів з України
Рада просить Євросоюз продовжити пільги на експорт товарів з України
Верховна Рада звернулася до парламенту та Ради Євросоюзу з проханням продовжити пільги для українського експорту до завершення переговорів щодо членства України в ЄС.
Про це йдеться у відповідному документі, який опублікував голова податкового комітету Данило Гетманцев.
За його словами, не всі українські товаровиробники встигнуть скористатися пільговим режимом, який було запроваджено 30 травня терміном на один рік.
Зараз ЄС є основним напрямком українського експорту та транзиту. Їхній загальний обсяг становить $17,8 млрд за вісім місяців 2022 року, що на $1 млрд більше за аналогічний період минулого року.
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Водночас товаровиробники з тривалим виробничим циклом потребують визначеності у довгостроковій перспективі для подальшого планування свого розвитку. Збереження експортного потенціалу також безпосередньо впливає на рівень зайнятості населення.
«Продовження пільгового режиму для експорту продукції українських товаровиробників до моменту завершення переговорів про вступ до ЄС стане потужним сигналом для бізнесу, що дозволить з більшою впевненістю планувати свою діяльність та подальший розвиток, створювати нові робочі місця», — йдеться у документі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
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