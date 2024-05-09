Рада ухвалила закон про створення єдиного реєстру кваліфікацій — Finance.ua

Рада ухвалила закон про створення єдиного реєстру кваліфікацій
Верховна Рада ухвалила закон про створення в Україні Єдиного реєстру кваліфікацій шляхом об'єднання Національного класифікатора професій, Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників та Реєстру кваліфікацій.
Про це повідомив народний депутат України з парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк в Telegram.
За інформацією депутата, законопроєкт № 9630 був ухвалений в цілому 272 голосами.
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Згідно з пояснювальною запискою до проєкту закону, метою його є впорядкування системи кваліфікації та створення Єдиного реєстру кваліфікацій (Класифікатора професій) шляхом об'єднання Національного класифікатора професій, Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, Реєстру кваліфікацій, їх діджиталізації та синхронізації з іншими базами даних.
Очікується, що прийняття документу стане каталізатором розвитку ринку праці:
- пришвидшить розвиток та вдосконалення системи кваліфікацій;
- сприятиме розробці професійних стандартів на сучасні професії, а не на посади;
- впорядкує інформацію про професійні кваліфікації;
- усуне морально застарілі та занадто бюрократизовані процедури.
Як повідомлялося, в Україні збільшать кількість кваліфікаційних центрів, які здійснюють процедуру підтвердження професійних кваліфікацій.
Довідка Finance.ua:
- Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 9630 про створення Єдиного реєстру кваліфікацій 25 квітня;
- законопроєкт розроблено з метою удосконалення законодавства у сфері зайнятості населення та трудової міграції у частині інформування про попит на робочу силу (вакансії).
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