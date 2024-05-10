Виробництво сталі в Україні сягнуло 40% від довоєнного рівня — Finance.ua

Виробництво сталі в Україні сягнуло 40% від довоєнного рівня Сьогодні 06:09 — Казна та Політика

Виробництво сталі в Україні сягнуло 40% від довоєнного рівня

Українські металургійні підприємства за підсумками чотирьох місяців 2024 року збільшили виробництво чавуну на 25%, сталі - на 33%, прокату — на 30,5%.

Про це свідчать дані обʼєднання «Укрметалургпром».

За чотири місяці року меткомбінати України виробили 2,19 млн т (+25%) чавуну, 2,4 млн т (+33%) сталі, 1,97 млн т (+30,5%) прокату.

Таким чином, випуск сталі сягнув 40% від рівня, що передував повномасштабному військовому вторгненню.

Порівняно з квітнем 2023 року у квітні поточного року виробництво чавуну зросло на 10%, виплавка сталі - на 24,5%, прокату — на 20%.

У квітні виробництво чавуну досягло 596 900 т, що на 11% більше, ніж у березні, виплавка сталі становила 714 700 т (+17%), виробництво металопрокату зросло до 584 300 т (+20%).

Інфографіка: «Укрметалургпром»

У 2023 році виплавка чавуну метпідприємствами України становила 6 млн т, що на 6,1% менше у порівнянні з 2022-м, а сталі - 6,23 млн т (-0,6% р/р), виробництво прокату збільшилося на 0,4% у порівнянні з 2022-м — до 5,37 млн т.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.