Виробництво сталі в Україні сягнуло 40% від довоєнного рівня — Finance.ua
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Виробництво сталі в Україні сягнуло 40% від довоєнного рівня

Казна та Політика
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Виробництво сталі в Україні сягнуло 40% від довоєнного рівня
Виробництво сталі в Україні сягнуло 40% від довоєнного рівня
Українські металургійні підприємства за підсумками чотирьох місяців 2024 року збільшили виробництво чавуну на 25%, сталі - на 33%, прокату — на 30,5%.
Про це свідчать дані обʼєднання «Укрметалургпром».
За чотири місяці року меткомбінати України виробили 2,19 млн т (+25%) чавуну, 2,4 млн т (+33%) сталі, 1,97 млн т (+30,5%) прокату.
Таким чином, випуск сталі сягнув 40% від рівня, що передував повномасштабному військовому вторгненню.
Порівняно з квітнем 2023 року у квітні поточного року виробництво чавуну зросло на 10%, виплавка сталі - на 24,5%, прокату — на 20%.
У квітні виробництво чавуну досягло 596 900 т, що на 11% більше, ніж у березні, виплавка сталі становила 714 700 т (+17%), виробництво металопрокату зросло до 584 300 т (+20%).
Інфографіка: «Укрметалургпром»
Інфографіка: «Укрметалургпром»
У 2023 році виплавка чавуну метпідприємствами України становила 6 млн т, що на 6,1% менше у порівнянні з 2022-м, а сталі - 6,23 млн т (-0,6% р/р), виробництво прокату збільшилося на 0,4% у порівнянні з 2022-м — до 5,37 млн т.
За матеріалами:
Forbes.ua
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