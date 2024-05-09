Президентка Європарламенту прогнозує, що в червні почнуться переговори про членство України в ЄС — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Президентка Європарламенту прогнозує, що в червні почнуться переговори про членство України в ЄС

Казна та Політика
14
Президентка Європарламенту прогнозує, що в червні почнуться переговори про членство України в ЄС
Президентка Європарламенту прогнозує, що в червні почнуться переговори про членство України в ЄС
Офіційні переговори про вступ України до ЄС мають розпочатися до кінця першого півріччя 2024 року.
Таку оцінку оприлюднила президентка Європарламенту Роберта Метсола на пресконференції у Києві у день Європи.
Попри те, що рішення щодо цього ухвалюється державами членами без участі парламенту, Метсола заявила про підстави для оптимізму.
Читайте також
«Вступні переговори мають розпочатися якнайшвидше, і я оптимістична щодо того, що переговорна рамка може бути схвалена державами-членами ЄС у червні», — заявила вона.
Як відомо, з 1 липня у Раді ЄС починається період головування Угорщини, тому важливо ухвалити необхідні рішення до цього, ще за бельгійського головування.
Роберта Метсола також запевнила українського президента Володимира Зеленського у тому, що попри вибори нового скликання Європарламенту Україна збереже прихильність цього органу.
Читайте також
«Європарламент надасть Україні усю можливу допомогу, щоби просунутися у виконанні усіх необхідних кроків на її європейському шляху. І ми лишимося настільки відкритими у цій підтримці, як і були», — заявила вона.
Метсола нагадала, що Європарламент «був першою європейською інституцією, яка закликала надати Україні статус кандидата, а потім — (першою інституцією ЄС, яка закликала) розпочати переговори про вступ».
За матеріалами:
Українська правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.