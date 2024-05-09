Президентка Європарламенту прогнозує, що в червні почнуться переговори про членство України в ЄС — Finance.ua

Президентка Європарламенту прогнозує, що в червні почнуться переговори про членство України в ЄС Сьогодні 20:33 — Казна та Політика

Президентка Європарламенту прогнозує, що в червні почнуться переговори про членство України в ЄС

Офіційні переговори про вступ України до ЄС мають розпочатися до кінця першого півріччя 2024 року.

Таку оцінку оприлюднила президентка Європарламенту Роберта Метсола на пресконференції у Києві у день Європи.

Попри те, що рішення щодо цього ухвалюється державами членами без участі парламенту, Метсола заявила про підстави для оптимізму.

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«Вступні переговори мають розпочатися якнайшвидше, і я оптимістична щодо того, що переговорна рамка може бути схвалена державами-членами ЄС у червні», — заявила вона.

Як відомо, з 1 липня у Раді ЄС починається період головування Угорщини, тому важливо ухвалити необхідні рішення до цього, ще за бельгійського головування.

Роберта Метсола також запевнила українського президента Володимира Зеленського у тому, що попри вибори нового скликання Європарламенту Україна збереже прихильність цього органу.

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«Європарламент надасть Україні усю можливу допомогу, щоби просунутися у виконанні усіх необхідних кроків на її європейському шляху. І ми лишимося настільки відкритими у цій підтримці, як і були», — заявила вона.

Метсола нагадала, що Європарламент «був першою європейською інституцією, яка закликала надати Україні статус кандидата, а потім — (першою інституцією ЄС, яка закликала) розпочати переговори про вступ».

Українська правда За матеріалами:

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