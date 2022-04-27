Уряд визначив, як буде рахувати середню заробітну плату в умовах війни — Finance.ua

Уряд визначив, як буде рахувати середню заробітну плату в умовах війни

Вчора 12:03 — Казна та Політика

Уряд визначив, як буде рахувати середню заробітну плату в умовах війни

Уряд змінив порядок обчислення середньої заробітної плати, врахувавши особливості воєнного часу.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Це дасть змогу коректно обчислити середню заробітну плату на підприємствах, які внаслідок бойових дій змушені переривати діяльність.

Що змінюється:

з розрахункового періоду, під час якого обчислюється середня зарплата, виключається час, в який були відсутні дані про нараховану заробітну плату працівникові внаслідок бойових дій;

якщо працівник частково відпрацював період, за який нараховано премію чи іншу заохочувальну виплату, працівником, то при обчисленні середньої заробітної плати враховується фактично нарахована сума такої премії.

Для чого це необхідно:

правильний розрахунок середньої зарплатні необхідний, щоб розраховувати належні працівникам виплати, зокрема, «відпускні» і компенсації за невикористані відпустки, суми виплат у разі службових відряджень, збережений середній заробіток за період військової служби, виплати за вимушений прогул тощо.

Довідка Finance.ua:

не всі роботодавці готові взяти людей без досвіду. І все ж таки вакансій з такими можливостями вистачає, і у них є різні умови та рівень заробітної плати;

я кі зарплати пропонують роботодавці під час війни, в яких регіонах платять більше та чи відповідають актуальні зарплати побажанням пошукачів, розповіли аналітики кадрового порталу grc.ua.

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