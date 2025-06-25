Оман відкрив свій ринок для української продукції птахівництва — Finance.ua

Оман відкрив свій ринок для української продукції птахівництва Сьогодні 20:17 — Казна та Політика

Українська продукція птахівництва вийшла на ринок Султанату Оман, це вже дев’ятий ринок, відкритий Україною з початку 2025 року, повідомив голова Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) Сергій Ткачук.

«Уже дев’ятий новий експортний ринок відкрито цього року — Україна отримала дозвіл на постачання м’яса, субпродуктів та іншої продукції птахівництва до Оману. Це стало можливим після погодження ветеринарних вимог і форми сертифіката між компетентними органами обох країн», — написав він у Facebook.

Ткачук акцентував, що відкриття ринку Султанату Оман — це ще один вагомий крок у розширенні експортних можливостей України і результат системної співпраці між Держпродспоживслужбою, Міністерством закордонних справ, Міністерством економіки та Міністерством аграрної політики та продовольства і дипломатичними установами.

«Спільними зусиллями ми продовжуємо відкривати нові горизонти для українського аграрного експорту. Відтепер українські виробники можуть постачати продукцію, яка відповідає ветеринарно-санітарним вимогам Оману, враховуючи умови виробництва, обробки, транспортування, пакування та маркування», — зауважив голова Держпродспоживслужби.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.