Уряд вирішив погасити заборгованість за лікарняними та декретними на 3,5 млрд гривень — Finance.ua
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Уряд вирішив погасити заборгованість за лікарняними та декретними на 3,5 млрд гривень

Казна та Політика
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Уряд вирішив погасити заборгованість за лікарняними та декретними на 3,5 млрд гривень
Уряд вирішив погасити заборгованість за лікарняними та декретними на 3,5 млрд гривень
Кабінет Міністрів України протягом грудня 2022 року спрямує 3,5 млрд гривень на погашення заборгованості за лікарняними і виплатами у зв’язку з вагітністю та пологами, яка утворилась у Фонді соціального страхування за рік.
Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.
«Це дозволить повністю врегулювати проблему накопиченої заборгованості за неоплаченими лікарняними та виплатами у зв’язку з вагітністю та пологами, яка протягом 2022 року утворилась у Фонді соціального страхування, який до 1 січня 2023 року є відповідальним за здійснення таких виплат», — йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, Пенсійний фонд України змінив порядок фінансування е-лікарняних. Отримати виплати можна не лише на підставі оригіналу е-лікарняного, але і витягу з Електронного реєстру листків непрацездатності.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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