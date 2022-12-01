Від чого залежить розмір допомоги за лікарняними — Finance.ua

Від чого залежить розмір допомоги за лікарняними Сьогодні 08:39 — Особисті фінанси

Від чого залежить розмір допомоги за лікарняними

Фонд соціального страхування України опікується 11 мільйонами працюючих українців, кожен з яких має право на компенсацію втраченого заробітку в разі хвороби, травми, догляду за хворими рідними та в інших страхових випадках. Тому у відомстві вирішили пояснити , від чого залежить розмір виплат.

Від чого залежить розмір допомоги за лікарняними

Допомога по тимчасовій втраті працездатності покликана компенсувати втрачений заробіток. Тож її розмір залежить від середньоденної заробітної плати конкретного працівника та тривалості його страхового стажу.

Лікарняні виплачуються застрахованим особам залежно від страхового стажу в таких розмірах:

50% середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають страховий стаж до 3 років;

60% — страховий стаж від 3 до 5 років;



70% — страховий стаж від 5 до 8 років;



100% — страховий стаж понад 8 років.

Однак для деяких застрахованих осіб ФССУ оплачує лікарняні в розмірі 100% незалежно від тривалості стажу. Це особи, які мають пільги відповідно до законодавства, наприклад:

віднесені до 1–3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

один з батьків або особа, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи;



ветерани війни, постраждалі учасники Революції Гідності та члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;



особи, віднесені до жертв нацистських переслідувань відповідно до Закону України «Про жертви нацистських переслідувань»;



донори, які мають право на пільгу, передбачену статтею 20 Закону України «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові», та інші.



Окрема норма також діє для працівників або гіг-спеціалістів, які є резидентами Дія.Сіті. Для них розмір лікарняних залежить від суми заробітної плати (доходу), з якої фактично сплачено страхові внески до Фонду, незалежно від страхового стажу.

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А в разі самоізоляції від COVID-19 лікарняні оплачуються в розмірі 50% середнього доходу незалежно від стажу. Виняток — медичні працівники, для яких Фонд оплачує самоізоляцію в розмірі 100% середньої заробітної плати, а також резиденти Дія.Сіті, для яких допомога розраховується відповідно до норми вище.

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