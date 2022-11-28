Українці за кордоном можуть отримати лікарняні та декретні: як це зробити — Finance.ua

Українці за кордоном можуть отримати лікарняні та декретні: як це зробити Сьогодні 08:30 — Особисті фінанси

Українці за кордоном можуть отримати лікарняні та декретні: як це зробити

Українські працівники, які перебувають в евакуації за кордоном, мають право на допомоги від Фонду соціального страхування України (ФССУ).

Про це пресслужба ФССУ повідомляє у Телеграмі

«Попри вимушену евакуацію за кордон, українські працівники не втрачають свого права на соціальний захист та забезпечуються допомогами від Фонду соціального страхування України. Зокрема, для застрахованих осіб, які виїхали за кордон через війну, ФССУ фінансує лікарняні та декретні допомоги», — йдеться в повідомленні.

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Щоб отримати лікарняний або допомогу від ФССУ, слід звернутися за медичною допомогою до лікаря за місцем перебування. Створений ним документ, який підтвердить факт непрацездатності, буде підставою для подальшого документального оформлення листка тимчасової непрацездатності.

Як повідомлялося, з 1 січня 2023 року всі повноваження по виплатах, які адмініструє Фонд соціального страхування, перейдуть до Пенсійного фонду. Верховна Рада ухвалила нову редакцію закону про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, якою передбачене приєднання Фонду соціального страхування до Пенсійного фонду.

Укрінформ За матеріалами:

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