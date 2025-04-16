Уряд виділив майже 2 млрд грн для прифронтових громад України — Finance.ua

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Уряд виділив майже 2 млрд грн для прифронтових громад України

Казна та Політика
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Уряд виділив майже 2 млрд грн для прифронтових громад України
Уряд виділив майже 2 млрд грн для прифронтових громад України
Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення 1,8 мільярда гривень для 180 громад у девʼяти прифронтових регіонах.
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
Зазначається, що грошову підтримку отримають громади Харківської, Сумської, Донецької, Луганської, Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.
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Кошти спрямують на невідкладні потреби, зокрема:
  • аварійно-відновлювальні роботи після російських атак;
  • будівництво укриттів;
  • закупівлю спецтехніки для комунальних підприємств;
  • ремонт критичної інфраструктури — мереж тепла і газу.
Як підкреслив Шмигаль, рішення ухвалили за дорученням президента Володимира Зеленського.
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Нагадаємо, уряд розширив підтримку бізнесу у прикордонних та прифронтових регіонах. До 500 тисяч гривень збільшили максимальний розмір гранту за програмою «Власна Справа» для підприємців, які ведуть або планують розпочати діяльність у цих областях. Грант зможуть отримати підприємці семи додаткових регіонів: Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської, Чернігівської та Сумської областей.
За матеріалами:
Finance.ua
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