Уряд виділив із резервного фонду 2,4 мільярда на відновлення доріг, що використовуються ЗСУ — Finance.ua

Уряд виділив із резервного фонду 2,4 мільярда на відновлення доріг, що використовуються ЗСУ Сьогодні 21:30 — Казна та Політика

Уряд виділив із резервного фонду 2,4 мільярда на відновлення доріг, що використовуються ЗСУ

Кабінет Міністрів виділив облдержадміністраціям шляхом перерозподілу 2,386 млрд грн на відновлення доріг, якими користуються Збройні сили України.

Про це за підсумками засідання уряду повідомив у Телеграмі постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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«Виділено на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету 2 млрд 386 млн 321,634 тис. гривень для здійснення заходів, повʼязаних з відновленням автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які використовуються для потреб Збройних сил України, обласним державним адміністраціям (для обласних військових адміністрацій)», — написав Мельничук.

Ці кошти уряд перерозподілив у резервний фонд, зменшивши видатки за програмою «Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у звʼязку з повномасштабною збройною агресією російської федерації».

Укрінформ За матеріалами:

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