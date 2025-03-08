Уряд виділив додаткові кошти на програму «Зимова єПідтримка» — Finance.ua

Уряд виділив додаткові кошти на програму «Зимова єПідтримка» Сьогодні 13:43 — Казна та Політика

Уряд виділив додаткові кошти на програму «Зимова єПідтримка»

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про спрямування додаткових 570 мільйонів гривень із резервного фонду державного бюджету на реалізацію програми «Зимова єПідтримка».

Про це повідомили в Міністерстві економіки України

Скільки українців скористалися програмою

Зазначається, що це дозволить забезпечити виплати тим українцям, які ще не отримали допомогу.

Загалом програмою скористалися 14,4 млн осіб, з них 12,7 млн вже отримали кошти.

За словами заступника міністра економіки Андрія Телюпи, попри завершення приймання заявок, виплати продовжуються й триватимуть, доки всі заявки не будуть опрацьовані.

Як можна використати гроші

Отримані на картку для виплат Національний кешбек кошти можна витратити на оплату комунальних, медичних послуг, освіту, транспорт, мобільний зв’язок, страхування тощо.

Можна купити книги та іншу друковану продукцію, ліки, лікарські засоби та медичні вироби українського виробництва, що продаються в торгових точках, зареєстрованих у програмі.

Також 1000 грн можна витратити на благодійність або задонатити на ЗСУ.

Допомогу, отриману через «Укрпошту», можна використати на придбання товарів українського виробництва або послуг, доступних через «Укрпошту».

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