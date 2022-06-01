Уряд виділив 200 млн на ліквідацію наслідків бойових дій у Києві — Finance.ua

Уряд виділив 200 млн на ліквідацію наслідків бойових дій у Києві

Вчора 08:39 — Казна та Політика

Уряд виділив 200 млн на ліквідацію наслідків бойових дій у Києві

Уряд додав 200 млн на відбудову будівель у Києві, які постраждали від війни. Кошти будуть спрямовані на першочерговий ремонт житлової та критичної інфраструктури, соціальної інфраструктури, розбирання зруйнованих конструкцій.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

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«Столиця країни з перших днів війни опинилася під ракетними ударами, в деяких районах йшли запеклі бої, в результаті чого було пошкоджено 390 будівель, в тому числі понад 200 багатоквартирних будинків. Місто уже розпочало заходи для проведення реконструкції та капітального ремонту житлових будинків та приміщень соціальної інфраструктури», — зауважив Чернишов.

Він наголосив, що деякі пошкоджені об’єкти потребують ретельного аналізу, щоб напрацювати шляхи їхньої реконструкції зі складними інженерними рішеннями. Адже головна вимога — безпека людей, тим більше мешканців пошкоджених будинків.

Крім того, Чернишов підкреслив, що на сьогодні пріоритетне завдання Уряду та органів місцевого самоврядування — ліквідація наслідків військових дій, відновлення критично важливої інфраструктури, забезпечення базових потреб людей у містах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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