Уряд виділив 200 млн на ліквідацію наслідків бойових дій у Києві — Finance.ua
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Уряд виділив 200 млн на ліквідацію наслідків бойових дій у Києві

Вчора 08:39Казна та Політика
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Уряд виділив 200 млн на ліквідацію наслідків бойових дій у КиєвіУряд виділив 200 млн на ліквідацію наслідків бойових дій у Києві
Уряд додав 200 млн на відбудову будівель у Києві, які постраждали від війни. Кошти будуть спрямовані на першочерговий ремонт житлової та критичної інфраструктури, соціальної інфраструктури, розбирання зруйнованих конструкцій.
Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.
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«Столиця країни з перших днів війни опинилася під ракетними ударами, в деяких районах йшли запеклі бої, в результаті чого було пошкоджено 390 будівель, в тому числі понад 200 багатоквартирних будинків. Місто уже розпочало заходи для проведення реконструкції та капітального ремонту житлових будинків та приміщень соціальної інфраструктури», — зауважив Чернишов.
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Він наголосив, що деякі пошкоджені об’єкти потребують ретельного аналізу, щоб напрацювати шляхи їхньої реконструкції зі складними інженерними рішеннями. Адже головна вимога — безпека людей, тим більше мешканців пошкоджених будинків.
Крім того, Чернишов підкреслив, що на сьогодні пріоритетне завдання Уряду та органів місцевого самоврядування — ліквідація наслідків військових дій, відновлення критично важливої інфраструктури, забезпечення базових потреб людей у містах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Київ.Media
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