Уряд виділив 10 млрд гривень на щомісячні виплати біженцям: хто отримає — Finance.ua

Кабінет Міністрів виділив Міністерству соціальної політики 10 млрд гривень на програму «Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг».
Про це повідомляється в постанові від 20 березня 2022 р. № 332.
Допомога надається щомісячно на кожну внутрішньо переміщену особу, відомості про яку включено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, у таких розмірах:
для осіб з інвалідністю та дітей — 3 000 гривень;
для інших осіб — 2 000 гривень.
Заява про взяття на облік може бути подана в електронній формі з використанням мобільного додатка Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (Портал Дія) повнолітньою або неповнолітньою внутрішньо переміщеною особою, якій присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника податків.
У разі наявності в такої особи дітей подання заяви про взяття їх на облік можливе лише за наявності відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у свідоцтві про народження таких дітей, виготовленому на паперовому бланку.
Допомога надається особам, які перемістилися з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, а також території адміністративно-територіальної одиниці, де проводяться бойові дії та запроваджена програма єПідтримка.
Це наступні регіони:
Волинська область
Дніпропетровська область
Донецька область
Житомирська область
Запорізька область
Київська область
м. Київ
Луганська область
Миколаївська область
Одеська область
Сумська область
Харківська область
Херсонська область
Чернігівська область
Довідка
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