Уряд виділив 10 млрд гривень на щомісячні виплати біженцям: хто отримає — Finance.ua

Уряд виділив 10 млрд гривень на щомісячні виплати біженцям: хто отримає

Сьогодні 04:12 — Енергетика

Кабінет Міністрів виділив Міністерству соціальної політики 10 млрд гривень на програму «Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг».

Дітям платитимуть 3000 гривень, дорослим — 2000 гривень.

Про це повідомляється в постанові від 20 березня 2022 р. № 332

Допомога надається щомісячно на кожну внутрішньо переміщену особу, відомості про яку включено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, у таких розмірах:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 000 гривень;

для інших осіб — 2 000 гривень.

Заява про взяття на облік може бути подана в електронній формі з використанням мобільного додатка Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (Портал Дія) повнолітньою або неповнолітньою внутрішньо переміщеною особою, якій присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника податків.

У разі наявності в такої особи дітей подання заяви про взяття їх на облік можливе лише за наявності відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у свідоцтві про народження таких дітей, виготовленому на паперовому бланку.

Допомога надається особам, які перемістилися з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, а також території адміністративно-територіальної одиниці, де проводяться бойові дії та запроваджена програма єПідтримка.

Це наступні регіони:

Волинська область

Дніпропетровська область

Донецька область

Житомирська область

Запорізька область

Київська область

м. Київ

Луганська область

Миколаївська область

Одеська область

Сумська область

Харківська область

Херсонська область

Чернігівська область

Довідка Finance.ua:

Уряд компенсує вартість комунальних платежів українцям, які прихистять у себе біженців з інших міст України. Щоб отримати компенсацію, подайте оголошення на сайті «Прихисток». А переселенці можуть знайти на цьому ресурсі безкоштовне житло.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.