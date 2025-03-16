Уряд виділить 833 млн грн на придбання житла для дитячих будинків сімейного типу — Finance.ua
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Уряд виділить 833 млн грн на придбання житла для дитячих будинків сімейного типу

Казна та Політика
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Уряд виділить 833 млн грн на придбання житла для дитячих будинків сімейного типу
Уряд виділить 833 млн грн на придбання житла для дитячих будинків сімейного типу
Кабінет міністрів ухвалив постанову, за якою місцевим бюджетам спрямують 833 млн грн на придбання житла для понад 120 дитячих будинків сімейного типу.
Про це інформує пресслужба Міністерства соціальної політики.

Які родини отримають житло

Зазначається, що житлом насамперед будуть забезпечені родини, для яких не встигли придбати будинки наприкінці минулого року, коли після атаки на держреєстри угоди купівлі-продажу тимчасово зупинились.
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Згідно з повідомленням, ухвалене рішення сприятиме збільшенню кількості дитячих будинків сімейного типу в Україні: кошти будуть спрямовані на родинні домівки, які планується створити у 2025 році.
Також житло отримають родини, переміщені через війну всередині країни, і родини, які планують повертатися в Україну з евакуації.
За матеріалами:
Finance.ua
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