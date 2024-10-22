Уряд вніс зміни щодо грошової компенсації відпусток загиблих військових і поліцейських — Finance.ua
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Уряд вніс зміни щодо грошової компенсації відпусток загиблих військових і поліцейських

Казна та Політика
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Уряд вніс зміни щодо грошової компенсації відпусток загиблих військових і поліцейських
Уряд вніс зміни щодо грошової компенсації відпусток загиблих військових і поліцейських
Уряд вніс зміни до порядку виплат грошової компенсації за невикористані дні відпустки для родин військових та поліцейських у разі їх загибелі. Тепер, у разі загибелі, кількість днів відпустки, за які буде виплачуватися компенсація, залежить від стажу служби та інших факторів.
Про це повідомляють нардепи Тарас Мельничук та Олексій Гончаренко за підсумками засідання Кабміну.
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Передбачено, що у році загибелі (смерті) військовослужбовців Збройних Сил, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міноборони, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони, Держспецзвʼязку, Держспецтрансслужби та поліцейських Національної поліції для визначення розміру грошової компенсації щорічної основної відпустки та додаткових відпусток застосовується кількість календарних днів відпустки, що встановлена:
  • військовослужбовцям — у пункті 1 статті 10−1 ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (від 30 до 45 календарних днів залежно від вислуги років) та в абзаці першому пункту 4 статті 10−1 ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (від 2 до 15 календарних днів залежно від місця служби та посади);
  • поліцейським — у частині другій статті 93 ЗУ «Про Національну поліцію» (30 календарних днів) та в частині третій статті 93 ЗУ «Про Національну поліцію» (від 1 до 15 календарних днів залежно від вислуги років).
За матеріалами:
suspilne.media
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