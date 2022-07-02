Уряд відмовився від дивідендів «Нафтогазу»: на що підуть мільярди — Finance.ua

Уряд відмовився від дивідендів «Нафтогазу»: на що підуть мільярди Вчора 11:29 — Казна та Політика

Уряд відмовився від дивідендів «Нафтогазу»: на що підуть мільярди

Кабінет міністрів змінив розподіл чистого прибутку НАК «Нафтогаз України» за 2021 рік та розмір річних дивідендів. Компанії залишили 8,5 млрд гривень на закупівлю газу.

Про це свідчить розпорядження від 1 липня 2022 р. № 742

Згідно з рішенням, на виплату дивідендів до держбюджету НАК направить не 95% прибутку, а лише 30%.

Так 65% чистого прибутку в розмірі 8,5 млрд гривень спрямовується на закупівлю природного газу для підготовки до опалювального сезону 2022/23 року.

Ще 30% чистого прибутку в розмірі 3,9 млрд гривень спрямовується на виплату дивідендів до державного бюджету (раніше — 12,4 млрд гривень).

Крім того, 5% прибутку в розмірі 650 млн гривень спрямовується до резервного капіталу.

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