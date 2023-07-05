Уряд уже спрямував понад 4 мільярди для подолання наслідків підриву на Каховській ГЕС — Finance.ua

Уряд уже спрямував понад 4 мільярди для подолання наслідків підриву на Каховській ГЕС Сьогодні 10:14 — Казна та Політика

Уряд уже спрямував понад 4 мільярди для подолання наслідків підриву на Каховській ГЕС

Кабінет Міністрів уже спрямував понад 4 млрд грн для подолання наслідків теракту, вчиненого росіянами на Каховській ГЕС.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду.

«Загалом для подолання наслідків теракту уряд спрямував понад 4 млрд грн. Це кошти на підвезення питної води, відбудову об'єктів, виплату одноразової допомоги постраждалим», — поінформував Шмигаль.

Читайте також Збитки довкіллю через підрив Каховської ГЕС оцінюють у близько 146 млрд грн

За його словами, відразу після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС уряд виділив із Фонду ліквідації 1,5 млрд грн для будівництва магістральних водогонів. Роботи вже стартували.

Вже подано 2300 заяв на отримання такої допомоги, з яких майже тисячу передано на виплату. Відповідні кошти перераховані на місця, і протягом найближчих двох днів місцева влада має здійснити ці виплати.

Довідка Finance.ua:

у ніч проти 6 червня російська армія підірвала греблю Каховської ГЕС, спричинивши затоплення частини Херсонської та Миколаївської областей і водночас критичне обміління Каховського водосховища;

постраждалі від підриву Каховської ГЕС можуть подати заяву на отримання одноразової матеріальної грошової допомоги у будь-якому управлінні соціального захисту.



Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.