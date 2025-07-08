Уряд уточнив перелік платних послуг у сфері освіти — Finance.ua

Уряд уточнив перелік платних послуг у сфері освіти Сьогодні 09:28 — Казна та Політика

Уряд уточнив перелік платних послуг у сфері освіти

Кабінет міністрів вніс зміни до переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності.

Про це в Телеграм за підсумками засідання уряду повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Платні послуги надаватимуться у сфері освіти, наукової і науково-технічної діяльності, реабілітації, рекреації та адаптації.

Зокрема, надано можливість закладам освіти здійснювати викладання окремих дисциплін понад обсяги, встановлені навчальним планом, забезпечувати визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та інформальної освіти.

Також заклади освіти на платній основі можуть проводити кваліфікаційний іспит з перевірки професійних знань, навичок та компетентностей та/або навчальних, практичних заходів з подальшим оцінюванням осіб, які пройшли медичну, фармацевтичну або реабілітаційну підготовку в закладах освіти іноземних держав.

Окрім цього, серед переліку платних послуг закладів освіти — забезпечення перебування дітей у чергових групах (ранкових, вечірніх, у вихідні та святкові дні) понад гарантований законодавством обсяг часу безоплатного перебування у них тощо.

Укрінформ За матеріалами:

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