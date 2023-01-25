Уряд упорядкував умови праці іноземних фахівців — Finance.ua

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Уряд упорядкував умови праці іноземних фахівців

Казна та Політика
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Уряд упорядкував умови праці іноземних фахівців
Уряд упорядкував умови праці іноземних фахівців
Кабінет Міністрів упорядкував умови праці іноземців та осіб без громадянства в Україні, затвердивши зразки документів, необхідних для отримання чи продовження строку дії відповідних дозволів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Зазначається, що цим рішенням врегульовуються та приводяться у відповідність до вимог чинного законодавства норми щодо застосування праці гіг-спеціалістів з числа іноземців та осіб без громадянства за гіг-контрактами.
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«Зважаючи, що розвиток IT — один з наших пріоритетів, для забезпечення сталих умов, які сприяли б розвитку галузі, було ухвалено закон „Про стимулювання розвитку цифрової економіки“. Він гарантує стабільність правового режиму Дія.City протягом 25 років. Уряд врегулював правову колізію, дозволивши резидентам Дія.City отримувати роботи чи послуги гіг-спеціалістів з числа іноземців та осіб без громадянства за гіг-контрактами без отримання дозволу», — розповіла міністр економіки Юлія Свириденко.
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Нагадаємо, за попередніми даними, галузь IT, незважаючи на повномасштабну війну демонструвала минулого року зростання. За попередніми оцінками НБУ, обсяг експорту телекомунікаційних, комп’ютерних та інформаційних послуг за лютий-листопад 2022 року зріс на 4% порівняно з відповідним періодом 2021 року. Обсяг експорту телекомунікаційних, комп’ютерних та інформаційних послуг за січень-листопад 2022 року порівняно з відповідним періодом 2021 року збільшився на 7,3% і становив 6,8 млрд доларів США.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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