Уряд України послабив держрегулювання цін на низку товарів — Finance.ua

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Уряд України послабив держрегулювання цін на низку товарів

Вчора 16:39Казна та Політика
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Уряд України послабив держрегулювання цін на низку товарівУряд України послабив держрегулювання цін на низку товарів
Уряд України скасував граничний рівень постачальницько-збутової надбавки та торгової націнки в 10% для таких продуктів суттєвого соціального значення, як гречана крупа, цукор-пісок, вітчизняна вермішель та вершкове масло жирністю 72,5%, зберігши вимогу про декларування зміни їхніх цін.
Відповідну постанову № 311 від 18 березня Кабінету міністрів розміщено на його сайті у суботу.
Згідно з постановою, 10% обмеження націнки залишилося для таких товарів, як борошно пшеничне вищого ґатунку, молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці), хліб житньо-пшеничний та батон, яйця курячі категорії С1, птиця (тушка куряча, чверть курячої тушки) ) та олія соняшникова рафінована. Обмеження діятиме до кінця квітня.
Постановою також уточнено, що у зазначеному переліку продуктів соціального значення йдеться про рафіновану соняшникову олію, а не в цілому про соняшникову олію, але водночас поняття «птиці» розширено «чвертю курячої тушки», тоді як раніше вона передбачала тільки «курячу тушку».
Крім того, уряд встановив, що до зазначених продуктів суттєвого соціального значення належать товари вітчизняного виробництва, крім товарів, маркованих як органічна продукція.
Ще одним послабленням стала можливість мережам, які встановлюють єдині ціни на продукти у своїх магазинах, декларувати зміну цін один раз на всі магазини, а не на кожен окремо.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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