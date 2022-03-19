Українцям у містах на лінії бойових дій роздаватимуть продукти — Шмигаль — Finance.ua

Українцям у містах на лінії бойових дій роздаватимуть продукти — Шмигаль

Вчора 14:05 — Особисті фінанси

Ключові соціальні продукти будуть безкоштовно роздаватись людям у містах, які опинилися в оточенні або на лінії бойових дій.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у відеозверненні 18 березня.

«Ми не можемо допустити, аби українці залишилися без їжі, тому держава буде напряму закуповувати в українських виробників ключові соціальні продукти», — зазначив очільник уряду.

Він повідомив, що був сформований перелік ключових соціальних продуктів: від круп та зерна до консервів та олії. Міністерство розвитку громад та територій у щоденному режимі формує перелік міст, куди цю продукцію треба доставити.

«Військові місцеві адміністрації подаватимуть заявки, скільки потрібно продуктів для кожного з таких міст. „Укрзалізниця“ закуповує продукти та у співпраці з Гуманітарним штабом розвозить їх по регіонах», — сказав Прем’єр-міністр.

Щодо доставки в тимчасово окуповані населені пункти, то, за словами Глави Уряду, будуть залучатися міжнародні гуманітарні організації.

«Ще раз підкреслю, що роздача відповідних продуктів буде відбуватися безкоштовно для людей. Уряд вже виділив „Укрзалізниці“ 18 млрд грн на реалізацію цього та інших завдань. Ми нікого не залишимо сам на сам із бідою», — наголосив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр додав, що відповідна програма також стимулюватиме розвиток власного українського виробництва харчових продуктів, а харчова промисловість зараз стає одним із ключових секторів економіки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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