Зеленський доручив розробити програму допомоги українцям, які залишили свої домівки через бойові дії — Finance.ua
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Зеленський доручив розробити програму допомоги українцям, які залишили свої домівки через бойові дії

Вчора 10:01Казна та Політика
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Фото: ДСНСФото: ДСНС
Президент України Володимир Зеленський поставив Кабінету Міністрів завдання розробити комплексну програму підтримки українських громадян, позбавлених дому через російське вторгнення в Україну.
Про це Глава держави повідомив у новому відеозверненні.
«Вже маємо контури цієї програми. Перший компонент — фінансовий. Державна підтримка для всіх переміщених осіб. Дорослих і дітей. Державна підтримка робочих місць для таких людей — там, де вони тимчасово перебувають. Щоб кожна людина, щоб кожна родина мали основу для життя», — сказав Президент.
Другий компонент, за словами Володимира Зеленського, стосується житла.
«Уряд готує конкретні пропозиції з надання житла для вимушених переселенців саме зараз, а також організовує відбудову зруйнованого житла після завершення війни», — зазначив Глава держави.
Третій компонент передбачає підтримку родин, які розмістили в себе людей із територій бойових дій або тимчасової окупації.
«Як мінімум вони отримають відшкодування витрат на комунальні послуги, повʼязані з перебуванням переселенців», — розповів Президент і додав, що найближчим часом премʼєр-міністр України Денис Шмигаль роз’яснить усі деталі такої комплексної програми підтримки наших громадян.
Крім того, Володимир Зеленський повідомив, що в межах роботи Координаційного штабу з гуманітарних і соціальних питань керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів нараду з українськими послами для активізації постачання гуманітарних вантажів в Україну, передусім для допомоги внутрішнім переселенцям.

Довідка Finance.ua:

  • у додатку Дія розпочнеться реєстрація інформації про пошкоджене та зруйноване майно громадян України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.UA
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