Зеленський доручив розробити програму допомоги українцям, які залишили свої домівки через бойові дії — Finance.ua

Зеленський доручив розробити програму допомоги українцям, які залишили свої домівки через бойові дії

Вчора 10:01 — Казна та Політика

Фото: ДСНС

Президент України Володимир Зеленський поставив Кабінету Міністрів завдання розробити комплексну програму підтримки українських громадян, позбавлених дому через російське вторгнення в Україну.

Про це Глава держави повідомив у новому відеозверненні.

«Вже маємо контури цієї програми. Перший компонент — фінансовий. Державна підтримка для всіх переміщених осіб. Дорослих і дітей. Державна підтримка робочих місць для таких людей — там, де вони тимчасово перебувають. Щоб кожна людина, щоб кожна родина мали основу для життя», — сказав Президент.

Другий компонент, за словами Володимира Зеленського, стосується житла.

«Уряд готує конкретні пропозиції з надання житла для вимушених переселенців саме зараз, а також організовує відбудову зруйнованого житла після завершення війни», — зазначив Глава держави.

Третій компонент передбачає підтримку родин, які розмістили в себе людей із територій бойових дій або тимчасової окупації.

«Як мінімум вони отримають відшкодування витрат на комунальні послуги, повʼязані з перебуванням переселенців», — розповів Президент і додав, що найближчим часом премʼєр-міністр України Денис Шмигаль роз’яснить усі деталі такої комплексної програми підтримки наших громадян.

Крім того, Володимир Зеленський повідомив, що в межах роботи Координаційного штабу з гуманітарних і соціальних питань керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів нараду з українськими послами для активізації постачання гуманітарних вантажів в Україну, передусім для допомоги внутрішнім переселенцям.

Довідка Finance.ua:

у додатку Дія розпочнеться реєстрація інформації про пошкоджене та зруйноване майно громадян України.

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