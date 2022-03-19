Зеленський доручив розробити програму допомоги українцям, які залишили свої домівки через бойові дії — Finance.ua

«Вже маємо контури цієї програми. Перший компонент — фінансовий. Державна підтримка для всіх переміщених осіб. Дорослих і дітей. Державна підтримка робочих місць для таких людей — там, де вони тимчасово перебувають. Щоб кожна людина, щоб кожна родина мали основу для життя», — сказав Президент.
Другий компонент, за словами Володимира Зеленського, стосується житла.
«Уряд готує конкретні пропозиції з надання житла для вимушених переселенців саме зараз, а також організовує відбудову зруйнованого житла після завершення війни», — зазначив Глава держави.
Третій компонент передбачає підтримку родин, які розмістили в себе людей із територій бойових дій або тимчасової окупації.
«Як мінімум вони отримають відшкодування витрат на комунальні послуги, повʼязані з перебуванням переселенців», — розповів Президент і додав, що найближчим часом премʼєр-міністр України Денис Шмигаль роз’яснить усі деталі такої комплексної програми підтримки наших громадян.
Крім того, Володимир Зеленський повідомив, що в межах роботи Координаційного штабу з гуманітарних і соціальних питань керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів нараду з українськими послами для активізації постачання гуманітарних вантажів в Україну, передусім для допомоги внутрішнім переселенцям.
Довідка Finance.ua:
у додатку Дія розпочнеться реєстрація інформації про пошкоджене та зруйноване майно громадян України.