Уряд запустив програму допомоги бізнесу для переміщення із зони бойових дій — Finance.ua
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Уряд запустив програму допомоги бізнесу для переміщення із зони бойових дій

Вчора 14:03Особисті фінанси
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У зв’язку з війною рф проти України, багато підприємств не можуть функціонувати. Тому уряд вирішив запустити програму допомоги бізнесу для тимчасового переміщення підприємства із зони бойових дій.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
«Таким чином ви та ваші працівники зможете продовжити працювати в західних областях України та підтримувати економіку нашої країни», — йдеться у повідомленні.
За умовами програми, бізнес зможе отримати:
  • відповідну площу для розміщення виробництва;
  • безкоштовний переїзд до місця тимчасового переміщення;
  • допомогу з переміщенням та розселенням персоналу;
  • організацію працівників на місці після переїзду.
Як подати заявку? Якщо ви є власником чи менеджером підприємства і бажаєте перевести повністю або частково виробничі потужності та своїх людей — достатньо заповнити форму за посиланням. У ній необхідно вказати дані щодо спеціалізації та потужностей бізнесу, а також потреби для повноцінного функціонування після евакуації.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.UA
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