Українцям відшкодують пошкоджене або знищене окупантами майно — Finance.ua
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Українцям відшкодують пошкоджене або знищене окупантами майно

10.03.2022, 11:01Особисті фінанси
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Українцям відшкодують пошкоджене або знищене окупантами майноУкраїнцям відшкодують пошкоджене або знищене окупантами майно, www.kmu.gov.ua
Орієнтовно через тиждень у додатку Дія розпочнеться реєстрація інформації про пошкоджене та зруйноване майно громадян України.
Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у відеозверненні 9 березня.
«Кожен, хто залишився без даху над головою. Кожен, чий дім чи квартира були знищені окупантом, зможе залишити заявку на відшкодування в Дії. Ми вже створили „Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури“. І щойно війна буде завершена, ми почнемо відновлювати усе, що зруйнував ворог», — підкреслив очільник Уряду.
Прем’єр-міністр зауважив, що через війну багато людей залишились без документів. Тому в Дії також з’явиться нове тимчасове цифрове посвідчення єДокумент.
«Він буде дуже гнучкий: міститиме паспортні дані, ІПН, а також за можливості фото. Його визнаватимуть органи державної влади, Нацполіція, військові на блокпостах. єДокумент автоматично буде доступний всім користувачам Дії», — зазначив Денис Шмигаль.
Також Уряд створює резерв продовольства. За словами Прем’єр-міністра, держава здійснить викуп зерна та інших запасів в обсягах річного споживання всією країною за кошти державного бюджету. Це дозволить забезпечити країну достатньою кількістю продуктів харчування.
«Продовжуємо розширювати перелік критичного імпорту. Підтримуємо роботу критичної інфраструктури. Робимо все, аби наша армія і тил були якнайкраще забезпечені», — резюмував голова уряду.

Довідка Finance.ua:

  • після початку повномасштабної війни з Росією «тисячу Зеленського» у застосунку «Дія» дозволили витрачати без обмежень — на будь-які товари та продукти;
  • також свою ковідну тисячу можна витратити на допомогу українській армії, послуга отримала назву «Повернись живим».
За матеріалами: Finance.UA
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