Уряд Таїланду виплатить населенню $4,4 мільярда для стимулювання економіки — Finance.ua
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Уряд Таїланду виплатить населенню $4,4 мільярда для стимулювання економіки

Світ
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Уряд Таїланду виплатить населенню $4,4 мільярда для стимулювання економіки
Уряд Таїланду виплатить населенню $4,4 мільярда для стимулювання економіки
Кабінет міністрів Таїланду схвалив план грошових виплат населенню на загальну суму 145,6 млрд бат ($4,4 млрд), які мають допомогти мільйонам бідних і простимулювати другу за величиною економіку Південно-Східної Азії.
Про це повідомляє Bloomberg.
Загалом кошти виплатять 14,6 млн мешканцям країни, в тому числі 12,4 млн власників державних соціальних карток і 2,15 млн людей з обмеженими можливостями.
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Уряд почне виплачувати по 10 тис. батів з 25 вересня, заявив міністр фінансів Пічаї Чунхаваджира на брифінгу після засідання уряду в Бангкоку 17 вересня.
За словами Пічаї, фінансування виплат буде здійснюватися з додаткового бюджету в розмірі 122 млрд батів і частини річного бюджету на фінансовий рік, що закінчується в цьому місяці.
Цей захід є центральним елементом зусиль нової прем’єр-міністерки Петонгтарн Чинават, спрямованим на відродження економіки, яка зростала в середньому на 2% на рік упродовж останнього десятиліття, що вдвічі менше, ніж у сусідній Індонезії. Згідно з офіційною заявою, виплати сприятимуть зростанню економіки на 35 базисних пунктів цього року.
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Попередній прем’єр Таїланду Сретта Тавісін обіцяв виплати близько 45 млн дорослих тайців за допомогою так званої програми цифрових гаманців. Петонгтарн Чинават вирішила надати пріоритет найбіднішим верствам населення, відклавши виплати іншим категоріям на наступний рік.
За матеріалами:
Укрінформ
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