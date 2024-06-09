Уряд спростив процедуру військового обліку для українців, які перебувають за кордоном — Finance.ua

Уряд спростив процедуру військового обліку для українців, які перебувають за кордоном Сьогодні 16:32 — Казна та Політика

Уряд спростив процедуру військового обліку для українців, які перебувають за кордоном

Кабмін підтримав проєкт постанови № 560, розроблений Міноборони з метою приведення до вимог статті 37 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та врегулювання питань постановки на військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які перебувають за межами держави.

Про це за підсумками засідання уряду повідомляє Міністерство оборони України.

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Нові можливості для українців за кордоном:

постановка на військовий облік через закордонні дипломатичні установи для осіб, які перебувають за межами України понад три місяці;

відсутність вимоги особистої присутності у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Крім того, із переліку документів, що підтверджують право на відстрочку від призову для українців за кордоном, виключено вимогу про подання висновку лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному догляді для осіб з інвалідністю II групи. Це дозволить уникнути зайвої бюрократії та спростити процедуру.

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Також змінено порядок надання інформації про адміністративні правопорушення призовників, військовозобов'язаних та резервістів: тепер ці дані будуть надсилатися районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки до поліції в електронному вигляді.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України підтримав постанову про бронювання військовозобов'язаних через портал «Дія».

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