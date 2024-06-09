Уряд спростив процедуру військового обліку для українців, які перебувають за кордоном — Finance.ua

Уряд спростив процедуру військового обліку для українців, які перебувають за кордоном
Кабмін підтримав проєкт постанови № 560, розроблений Міноборони з метою приведення до вимог статті 37 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та врегулювання питань постановки на військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які перебувають за межами держави.
Про це за підсумками засідання уряду повідомляє Міністерство оборони України.
Читайте також
Нові можливості для українців за кордоном:
- постановка на військовий облік через закордонні дипломатичні установи для осіб, які перебувають за межами України понад три місяці;
- відсутність вимоги особистої присутності у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.
Крім того, із переліку документів, що підтверджують право на відстрочку від призову для українців за кордоном, виключено вимогу про подання висновку лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному догляді для осіб з інвалідністю II групи. Це дозволить уникнути зайвої бюрократії та спростити процедуру.
Читайте також
Також змінено порядок надання інформації про адміністративні правопорушення призовників, військовозобов'язаних та резервістів: тепер ці дані будуть надсилатися районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки до поліції в електронному вигляді.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України підтримав постанову про бронювання військовозобов'язаних через портал «Дія».
Поділитися новиною