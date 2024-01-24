Уряд спростив порядок використання коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії — Finance.ua
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Уряд спростив порядок використання коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії

Казна та Політика
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Уряд спростив порядок використання коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії
Уряд спростив порядок використання коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії
Уряд спростив порядок використання коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії росії на фінансування інших проєктів.
Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
Наголошується, що відповідні зміни внесені до Порядку використання коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
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«Зокрема, спрощено процедуру виділення коштів з Фонду для подолання наслідків надзвичайних ситуацій та фінансування інших важливих проєктів. Відтепер громади зможуть подавати регіональні проєкти відновлення напряму до міністерств через систему Dream», — ідеться в повідомленні.
За словами віцепрем'єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, відбудова житла, соціальних об'єктів та захист критичної інфраструктури залишаться пріоритетними напрямами фінансування коштом Фонду.
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Фінансування перехідних проєктів, перелік яких був затверджений урядом у 2023 році, продовжиться у новому бюджетному році за умови своєчасного використання цільових коштів.

Довідка Finance.ua:

  • у 2023 році у Фонді ліквідації наслідків збройної агресії було закумульовано 61,8 млрд грн;
  • з них 25,1 млрд грн було спрямовано на 418 проєктів і заходів місцевого та регіонального відновлення;
  • переважна більшість проєктів — з відновлення соціальної інфраструктури та облаштування укриттів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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