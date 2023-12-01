Санкційне майно продаватимуть на онлайн-аукціонах, виручені кошти підуть на ліквідацію наслідків війни — Мінекономіки — Finance.ua
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Санкційне майно продаватимуть на онлайн-аукціонах, виручені кошти підуть на ліквідацію наслідків війни — Мінекономіки

Казна та Політика
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Санкційне майно продаватимуть на онлайн-аукціонах, виручені кошти підуть на ліквідацію наслідків війни — Мінекономіки
Санкційне майно продаватимуть на онлайн-аукціонах, виручені кошти підуть на ліквідацію наслідків війни — Мінекономіки
Майно, яке перебуває під санкціями України, будуть продавати на онлайн-аукціонах в системі Прозорро. Продажі, а виручені кошти йтимуть на рахунки Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
Про це повідомили в міністерстві економіки.
«Наприкінці листопада 2023 року Кабінет Міністрів України затвердив Порядок управління санкційним майном. Відтепер такі активи реалізовуватимуться через онлайн-аукціони в державній електронній торговій системі Прозорро. Продажі», — сказано в повідомленні.
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Організатором електронних торгів з продажу санкційного майна в системі Прозорро. Продажі буде Фонд державного майна (ФДМУ). А гроші від його продажу й оренди йтимуть на рахунки Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
«Вже є прийняті рішення Кабінету міністрів щодо реалізації в системі Прозорро. Продажі арештованих активів в управлінні АРМА, а також конфіскованих російських активів. ФДМУ реалізовує державне майно на онлайн-аукціонах в системі Прозорро. Продажі вже понад пʼять з половиною років і за цей час до держбюджету надійшло майже 12 млрд гривень. Реалізація санкційного майна через Прозорро. Продажі дозволить так само прозоро та конкурентно управляти ним на користь держави», — зазначив СЕО Прозорро. Продажі Сергій Бут.
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Учасники аукціонів з продажу санкційного майна зможуть брати в них участь, зареєструвавшись через один з акредитованих в системі Прозорро. Продажі майданчиків, актуальний перелік яких завжди доступний за посиланням. Уся інформація про онлайн-аукціони з продажу санкційних активів буде доступна на офіційному сайті prozorro.sale.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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