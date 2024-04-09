Уряд скасовує застаріле регулювання в ІТ-сфері, ліквідує реєстр виробників та дистриб’юторів ПЗ — Finance.ua
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Уряд скасовує застаріле регулювання в ІТ-сфері, ліквідує реєстр виробників та дистриб’юторів ПЗ

Казна та Політика
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Кабінет Міністрів скасував реєстр виробників і розповсюджувачів програмного забезпечення, який до сьогодні вело Міністерство економіки. Також втрачають чинність рішення про внесення в реєстр та відповідні свідоцтва, які надавалися бізнесу, представленому в реєстрі.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Також Кабмін скасував норму, відповідно до якої Міністерство економіки за участі Генштабу ЗСУ були визначені головними виконавцями робіт з легалізації програмного забезпечення в органах влади та боротьби з його нелегальним використанням.
Норма була ухвалена ще на початку 2000-х та нині втратила актуальність.
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«Уряд скасував застарілі та неефективні норми й процедури у сфері держрегулювання господарської діяльності, які лише обтяжували роботу бізнесу. З часу їх ухвалення нормативно-правове поле, що регулює сферу ІТ, було суттєво удосконалене. Сьогодні працюють більш дієві та ефективні механізми у сфері інформатизації, інструменти кібербезпеки та захисту інформації, якими опікуються уповноважені органи — Мінцифри, Держслужба спецзв’язку та інші. Мінекономіки не є профільним органом у цій сфері, тож логічно, щоб непрофільні функції були зняті з міністерства», — зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.
За матеріалами:
Finance.ua
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