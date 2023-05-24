Уряд схвалив механізм резерву працівників для деокупованих територій — Finance.ua

Уряд схвалив механізм резерву працівників для деокупованих територій Сьогодні 13:34 — Казна та Політика

Уряд схвалив механізм резерву працівників для деокупованих територій

Кабінет Міністрів України підтримав механізм формування резерву працівників державних органів для роботи на деокупованих територіях.

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

«Кабмін підтримав постанову „Про реалізацію експериментального проєкту щодо створення резерву працівників державних органів для роботи на деокупованих територіях України“», — сказано в повідомленні.

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Як пояснили в міністерстві, це дасть змогу забезпечити кадрами військові адміністрації й інші державні органи на ДОТ.

Особи, які бажають працювати на деокупованих територіях, будуть заповнювати електронну анкету. Далі НАДС розглядатиме заповнені анкети та перевірятиме професійну підготовку кандидатів.

Пріоритетне право на призначення на посади матимуть такі громадяни:

ветерани війни;

внутрішньо переміщені особи;

особи, які раніше займали ці посади;

особи, які мають досвід роботи з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Крім того, буде проводитись професійне навчання осіб, зарахованих до резерву.

Такий принцип формування резерву відновлення дасть змогу у найкоротші строки після звільнення відновити роботу державних органів на деокупованих територіях та забезпечити їх прискорену реінтеграцію.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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