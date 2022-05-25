Уряд розширив перелік пріоритетних видатків бюджетів в умовах воєнного стану — Finance.ua

Уряд розширив перелік пріоритетних видатків бюджетів в умовах воєнного стану

Вчора 11:44 — Казна та Політика

Уряд розширив перелік пріоритетних видатків бюджетів в умовах воєнного стану

Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, якими розширив перелік видатків бюджетів в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України, передає Укрінформ.

Відтак змінами розширений перелік видатків, за якими відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету здійснюється у першочерговому порядку, а також уточнено та розширено перелік видатків другої черги, за якими здійснюються платежі за дорученнями клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка.

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Зокрема це стосується: оплати послуг оренди електричного обладнання та обслуговування автомобільним транспортом; придбання пально-мастильних матеріалів (талонів), запчастин та матеріалів для ремонту і оренди автомобільного транспорту; придбання матеріалів та запчастин для міського електричного транспорту; оплати видатків із благоустрою населених пунктів; виконання ремонтно-будівельних робіт з реконструкції та капітального ремонту приміщень для розміщення ВПО.

Також до пріоритетних видатків віднесено оплату послуг з очищення систем каналізації, з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, охоронної сигналізації, систем вентиляції, технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж тепло-, водо-, електро-, газопостачання та водовідведення.

«Відтак, органи місцевого самоврядування зможуть приймати необхідні управлінські рішення щодо розв’язання першочергових потреб громад. Зокрема, щодо фінансування заходів з благоустрою населених пунктів, забезпечення безперервної роботи об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, національних електронних інформаційних ресурсів та державних інформаційно-комунікаційних систем тощо», — заявив генеральний директор Директорату з питань розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою Мінрегіону Сергій Шаршов.

Довідка Finance.ua:

Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт № 282 щодо спрощення процедур у сфері містобудівної діяльності в умовах воєнного стану, що створює можливості для якнайшвидшого відновлення населених пунктів, а також розв’язання питання забезпечення тимчасовим житлом громадян, які втратили домівки внаслідок російської агресії.

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