Рада схвалила законопроєкт щодо створення реєстру постраждалих через агресію рф — Finance.ua

Рада схвалила законопроєкт щодо створення реєстру постраждалих через агресію рф Сьогодні 11:15 — Казна та Політика

Рада схвалила законопроєкт щодо створення реєстру постраждалих через агресію рф

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт № 10 256 , який започатковує створення системи обліку осіб, життя та здоров’я яких зазнало шкоди внаслідок збройної агресії рф.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Як зазначили в міністерстві, для фіксації матеріальної шкоди і подальшого надання допомоги постраждалим, в країні вже діє Реєстр пошкодженого та знищеного майна. Проте обліку даних про постраждалих, які зазнали нематеріальної шкоди — тобто завданої життю та здоров’ю людини — поки що не існує. Ухвалений документ дозволяє виправити цю прогалину.

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«Цей законопроєкт дасть можливість створити Державний реєстр осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, і тим самим — забезпечити збір та облік інформації про шкоду, завдану країною-агресором життю і здоровʼю наших громадян», — сказано в повідомленні.

Що дасть створення системи обліку

Це дасть змогу державі і громадянам не просто фіксувати всі факти нанесення шкоди життю і здоров’ю, а сформувати набори даних, які в майбутньому можуть допомогти довести завдану шкоду при зверненні громадян до Міжнародного компенсаційного механізму за відшкодуванням збитків за рахунок репарацій.

Крім того, створення системи обліку осіб, життя і здоровʼя яких постраждало внаслідок російської агресії, дасть можливість Міністерству соціальної політики надавати соціальну підтримку особам, які постраждали, значно раніше — не чекаючи, поки така особа отримає бюрократичні підтвердження і відповідний «статус» (ВПО, особи з інвалідністю і т.д.).

Крім того, створення Реєстру постраждалих забезпечить облік видатків державного та місцевого бюджетів, які спрямовуються сьогодні на надання підтримки українцям, що постраждали від війни.

У подальшому Україна планує також використати інформацію про всі види шкоди і видатки в результаті агресії росії для отримання репарацій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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