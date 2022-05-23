"Оподаткування - це мистецтво общипувати гусака так, щоб він не кричав", - Гетманцев — Finance.ua

"Оподаткування - це мистецтво общипувати гусака так, щоб він не кричав", - Гетманцев

Вчора 19:01 — Казна та Політика

"Оподаткування - це мистецтво общипувати гусака так, щоб він не кричав", - Гетманцев

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, секретар у Нацраді відновлення України, нардеп від «Слуги народу» Данило Гетманцев порівняв систему оподаткування із «мистецтвом общипування гусака так, щоб він не кричав».

Формулювання, яке цілком може обурити представників бізнес-спільноти, пролунало під час інтерв’ю народного депутата для видання « Бабель ».

"Я не хочу вас шокувати, але будь-яка держава хоче зібрати якомога більше податків. Питання в золотій середині та балансі. Цей баланс, за час нашого перебування при владі, нам вдалося, вдається і, сподіваюся, вдасться знаходити.

Ніхто ж не буде сперечатися з тезою, що ми повинні збирати більше грошей для розвитку, соціальних стандартів, зараз для війни, але робити це, не нашкодивши розвитку бізнесу. Що таке правильне оподаткування? Це мистецтво общипувати гусака так, щоб він не кричав", — заявив Гетманцев.

Журналіст перепитав «або доїти корову так, щоб вона не здохла?», на що отримав уточнення: «Щоб вона завтра давала ще більше молока. Ось так доїти її потрібно».

Довідка Finance.ua:

на минулого тижня український бізнес звернувся з відкритим листом до Президента Володимира Зеленського із проханням негайно усунути Данила Гетьманцева з посади секретаря Нацради відновлення та податкового комітету Верховної Ради;

причиною скарг бізнесменів на Гетменцева є те, що нардеп є «прихильником жорсткішого державного регулювання, що призводить до придушення підприємницької ініціативи».



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