Уряд реорганізував «Укроборонпром»: що зміниться — Finance.ua

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Уряд реорганізував «Укроборонпром»: що зміниться

Казна та Політика
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Уряд реорганізував «Укроборонпром»: що зміниться
Уряд реорганізував «Укроборонпром»: що зміниться
Кабінет міністрів України ухвалив рішення про перетворення Державного концерну «Укроборонпром» в Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість». Таким чином уряд починає перетворювати «Укроборонпром» на оборонну компанію, де 100% акцій належить державі.
Про це повідомила пресслужба ДК.
«Це рішення відкриває нові можливості для розвитку ОПК України: трансфер технологій, впровадження стандартів ОЕСР та НАТО, залучення інвестицій, ремонт, обслуговування і створення нових видів озброєння та військової техніки, які наближатимуть нашу перемогу», — прокоментував генеральний директор «Укроборонпрому» Юрій Гусєв.
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В ДК запевняють, що процес перетворення «Укроборонпрому» та його підприємств не впливає на виробництво озброєння та військової техніки для потреб Сил безпеки та оборони України.
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підкреслив, що реорганізацію «Укроборонпрому» готували ще до повномасштабного вторгнення. У жовтні 2021 року Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 1630-ІХ Закон «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності».
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Станом на березень 2023 року 27 підприємств-учасників «Укроборонпрому» вже перетворені із державних та/чи казенних на господарські товариства (ТОВ/АТ), ще 29 — у процесі перетворення.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Діло
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