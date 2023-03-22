Уряд реорганізував «Укроборонпром»: що зміниться — Finance.ua

Уряд реорганізував «Укроборонпром»: що зміниться Сьогодні 15:15 — Казна та Політика

Уряд реорганізував «Укроборонпром»: що зміниться

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про перетворення Державного концерну «Укроборонпром» в Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість». Таким чином уряд починає перетворювати «Укроборонпром» на оборонну компанію, де 100% акцій належить державі.

Про це повідомила пресслужба ДК.

«Це рішення відкриває нові можливості для розвитку ОПК України: трансфер технологій, впровадження стандартів ОЕСР та НАТО, залучення інвестицій, ремонт, обслуговування і створення нових видів озброєння та військової техніки, які наближатимуть нашу перемогу», — прокоментував генеральний директор «Укроборонпрому» Юрій Гусєв.

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В ДК запевняють, що процес перетворення «Укроборонпрому» та його підприємств не впливає на виробництво озброєння та військової техніки для потреб Сил безпеки та оборони України.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підкреслив, що реорганізацію «Укроборонпрому» готували ще до повномасштабного вторгнення. У жовтні 2021 року Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 1630-ІХ Закон «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності».

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Станом на березень 2023 року 27 підприємств-учасників «Укроборонпрому» вже перетворені із державних та/чи казенних на господарські товариства (ТОВ/АТ), ще 29 — у процесі перетворення.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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