Укроборонпром завершує випробування безпілотника далекого радіуса дії — Finance.ua
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Укроборонпром завершує випробування безпілотника далекого радіуса дії

Казна та Політика
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Укроборонпром завершує випробування безпілотника далекого радіуса дії
Укроборонпром завершує випробування безпілотника далекого радіуса дії
Проєкт з розробки безпілотного літального апарата з дальністю ураження понад тисячу кілометрів досяг етапу, коли говорити про нього на загал не можна.
Про це сказала речниця державного концерну «Укроборонпром» Наталія Сад.
Вона повідомила, що український безпілотник вже пройшов кілька етапів випробувань. Йдет ься, зокрема, про експлуатацію в повітрі та під дією РЕБ (засобів радіоелектронної боротьби).
«Зараз проєкт з розробки безпілотного літального апарату з дальністю ураження понад тисячу кілометрів та корисним навантаженням до 75 кілограмів досяг такого етапу, коли говорити про нього ми, на жаль, нічого не можемо», — акцентувала Сад.
Вона зауважила, що з початку літа Укроборонпром працював над програмою розвитку виробництва безпілотних літальних апаратів, аби уніфікувати цей вид озброєння з урахуванням потреб армії.
«Йдеться, власне, про уніфікацію ролі й місця тих чи інших дронів на полі бою, про те, якими тактико-технічними характеристиками вони мають володіти, та чи потрібен для них універсальний боєприпас. Висновок: такий боєприпас потрібен», — сказала Сад.
За її словами, вже є рішення, що новий український безпілотник далекого радіуса дії використовуватиме спеціальний боєприпас, який розробили приватні партнери Укроборонпрому.
Як повідомлялося, на початку грудня в Укроборонпромі поінформували про проведення успішних випробувань українського ударного безпілотника з дальністю ураження понад тисячу кілометрів. А на початку грудня концерн перейшов до етапу випробувань під дією РЕБ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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