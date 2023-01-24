Уряд призначив Наглядову раду «Нафтогазу» — Finance.ua

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Уряд призначив Наглядову раду «Нафтогазу»

Казна та Політика
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Уряд призначив Наглядову раду «Нафтогазу»
Уряд призначив Наглядову раду «Нафтогазу»
Кабінет Міністрів України на засіданні 24 січня затвердив на посади членів Наглядової ради НАК «Нафтогаз» шістьох переможців відбору: чотирьох незалежних членів та двох представників держави.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Також очільник уряду зазначив, що на фінішну пряму виходить процес відбору директора Національного антикорупційного бюро.
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«Уряд зацікавлений, щоб конкурс завершився якнайшвидше і ми отримали фахового очільника цієї ключової для держави інституції», — підкреслив Шмигаль.
Водночас уряд продовжує проведення інших необхідних державі реформ, які конче потрібні Україні та є невід’ємною умовою євроінтеграції.
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Як зазначив прем’єр-міністр, зокрема продовжується курс на зменшення ролі держави в економіці через приватизацію та державно-приватне партнерство, а також триває діджиталізація державних процесів.
Як сказано на сайті компанії, незалежними членами наглядової ради стали колишній старший віце-президент норвезької компанії Equinor (Statoil) Анфіннсен Тор Мартін, президент та гендиректор Vermilion Energy Маріно Ентоні, Хуквей Річард, який має 33-річний досвід роботи у компанії BP, та професор бізнес-школи INSEAD Людо ван дер Хейден.
До складу увійшли також двоє представників держави: заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма та радниця прем‘єр-міністра України з питань енергетики Наталя Бойко.
Нагадуємо, що з 27 вересня 2021 року наглядова рада компанії була відсутня у зв’язку з припиненням повноважень усіх її членів. З того часу й до обрання нового складу функції наглядової ради виконував Кабінет Міністрів України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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