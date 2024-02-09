Уряд продовжив на рік пілотний проєкт з монетизації одноразової допомоги «пакунок малюка» — Finance.ua
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Уряд продовжив на рік пілотний проєкт з монетизації одноразової допомоги «пакунок малюка»

Казна та Політика
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Уряд продовжив на рік пілотний проєкт з монетизації одноразової допомоги «пакунок малюка»
Уряд продовжив на рік пілотний проєкт з монетизації одноразової допомоги «пакунок малюка»
Кабмін продовжив реалізацію пілотного проєкту з монетизації одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» до 31 грудня 2024 року.
Про це повідомив представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук.
Крім того, уряд визначив Державну службу у справах дітей органом, відповідальним за реалізацію політики щодо надання «пакунка малюка».
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«Пакунок малюка» — це одноразова натуральна допомога від держави сім'ям, у яких народилася дитина. Мета цієї програми — підтримати родину новонародженого та допомогти їй забезпечити належний догляд за немовлям.
Бебі-бокси були запроваджені ще у 2018 р., коли був започаткований пілотний проект. З того часу видано близько 700 тис. «пакунків малюка». Можливий варіант й отримання грошової компенсації замість бебі-бокса, проте частина батьків обирає саме «Пакунок малюка».
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Міністерство соціальної політики затвердило своїм наказом від 2 січня 2024 р. скоригований вміст «Пакунку малюка», який наразі проходить процедуру державної реєстрації. Наразі «пакунок малюка» став раціональніше укомплектованим: збільшено кількість або додано товарів, які користуються попитом, наприклад, багаторазові вологостійкі пелюшки, теплий одяг для немовлят (шапочки та чоловічки), збільшено розмір пледа-ковдри для зручнішого використання, натомість зменшено кількість одягу найменшого розміру, з якого малята швидко виростають (бодіки, штанці-повзунки) та ін.
Право на «Пакунок малюка» мають також й усиновлювачі, опікуни, прийомні батькам, батьки-вихователі або патронатні вихователі, іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, а також особи, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, що народили дитину.

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