«Пакунок малюка» в медичних закладах: в Мінсоцполітики розповіли, скільки ще є — Finance.ua
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«Пакунок малюка» в медичних закладах: в Мінсоцполітики розповіли, скільки ще є

Казна та Політика
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У Міністерстві соціальної політики заявляють, що залишків «Пакунків малюка» в медичних закладах вистачить до кінця червня 2023 року, а новий тендер заплановано на кінець березня.
«Пакунок малюка» — одна з затребуваних новацій для родин, які стають батьками. Уряд приділяє багато уваги — і виділяє значний обсяг коштів на його закупівлю. Зокрема у бюджеті на 2023 рік закладено 1,43 млрд грн на закупівлю «Пакунків малюка», а також на надання грошової компенсації родині за невикористані «пакунки», — ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.
Зазначається, що медичні заклади у всій країні забезпечені запасами «Пакунків малюка» в середньому до кінця червня.
Зокрема станом на 1 січня на складах зберігалося 21,7 тис. штук, а з 1 січня до 15 березня 2023 року було видано 7 тис. «пакунків».
Отже, залишки «Пакунків малюка» на складах у регіонах станом на сьогодні становлять ще 14,7 тис., тобто з поточним рівнем використання обсягом 3,5 тис. за місяць їх вистачить ще більше ніж на чотири місяці.
«Початок тендеру на закупівлю „Пакунків малюка“ заплановано на кінець березня — з тим, щоб вже до кінця квітня підписати договір з майбутнім постачальником, який переможе у тендерній процедурі», — ідеться в повідомленні.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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