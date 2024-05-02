Уряд продовжив кредитування для аграріїв з прифронтових і тимчасово окупованих територій — Finance.ua

Уряд продовжив кредитування для аграріїв з прифронтових і тимчасово окупованих територій Сьогодні 12:17 — Кредит&Депозит

Уряд продовжив кредитування для аграріїв з прифронтових і тимчасово окупованих територій

Уряд ухвалив рішення щодо продовження державних портфельних гарантій для кредитування фермерських господарств, які втратили потенційне заставне майно через воєнні дії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Згідно з постановою № 477, яку Кабмін прийняв на черговому засіданні, фермерські господарства, які до 2022 року отримали кредити і які розташовані на тимчасово окупованих територіях або де ведуться активні бойові дії, можуть відстрочити їх повернення до 31 грудня 2025 року.

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Зазначається, що заявки від фермерів для продовження кредитування прийматимуть через Державний аграрний реєстр.

За словами заступника міністра аграрної політики Тараса Висоцького, таке рішення дозволить аграріям пролонгувати кредити, які були взяті до 24 лютого 2022 року.

Додається, що про початок подання заявок на отримання підтримки буде повідомлено додатково згодом на сайті Мінагрополітики.

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