Уряд послабив контроль за цінами на соціально значущі продукти — Finance.ua
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Уряд послабив контроль за цінами на соціально значущі продукти

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Кабмін знизив періодичність проведення моніторингу споживчих цін на соціально значущі товари.
Відповідні зміни були внесені до розпорядження «Про заходи щодо моніторингу та аналізу цін і стану товарних ринків», ухваленого в січні 2022 року, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Згідно з оновленим розпорядженням уряду, Державна служба статистики тепер проводитиме моніторинг споживчих цін на соціально значущі товари не щодня, а щотижня.
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Крім того, скасовано норму про те, що Державна служба з безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щотижня проводить аналіз задекларованих роздрібних цін на товари, які мають істотну соціальну значущість, і товари протиепідемічного призначення.

Довідка Finance.ua:

  • контроль за цінами на соціально значущі товари в Україні відновили навесні 2020 року після введення карантину через спалах гострореспіраторної інфекції COVID-19. Заходи було посилено на початку 2022 року;
  • у липні 2023 року Кабмін продовжив державне регулювання цін на окремі види продовольчих товарів, однак скоротив список;
  • згідно з постановою № 650 «Про регулювання цін на окремі види продовольчих товарів та забезпечення стабільної роботи виробників продовольства в умовах воєнного стану», було встановлено граничний рівень торговельної надбавки (націнки) на рівні 10% на борошно пшеничне вищого ґатунку, молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці), хліб житньо-пшеничний, курячі яйця категорії С1, птиця (тушки курячі, чверті тушки курячі), батон та олію соняшникову рафіновану;
  • із переліку виключено: цукор-пісок, макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна вищого сорту борошна), та масло вершкове жирністю 72,5%.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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