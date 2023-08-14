Продукти харчування зупинили зростання споживчих цін — Юрій Лупенко — Finance.ua
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Продукти харчування зупинили зростання споживчих цін — Юрій Лупенко

Особисті фінанси
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Продукти харчування зупинили зростання споживчих цін — Юрій Лупенко
Продукти харчування зупинили зростання споживчих цін — Юрій Лупенко
У липні 2023 року споживчі ціни на продукти харчування зменшилися проти червня на 2,1%, тоді як ще в червні проти травня вони зросли на 0,1%.
Внаслідок цього споживчі ціни зменшились проти попереднього місяця вперше з серпня 2021 року.
Про це поінформував директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій Лупенко, коментуючи оприлюднені Державною службою статистики України індекси цін на споживчому ринку у липні 2023 року.
За його словами, гальмування темпів зростання споживчих цін на продукти харчування відбулося переважно за рахунок падіння їх рівня:
  • на овочі (-18,2% проти червня),
  • яйця (-4,1% до травня),
  • фрукти (-1,3%),
  • олію соняшникову (-0,8%),
  • макаронні вироби (-0,2%),
  • а також хліб і хлібопродукти (- 0,1%).
Збереглося зростання цін на м’ясо та м’ясопродукти (+1,4% проти червня), рибу та продукти з риби (+0,7%).
Також у червні зменшення змінилося зростанням цін на сири (+0,3% проти -0,5% до травня), масло (+0,3% проти -0,1%), молоко (+0,2% проти -0,5%). Також відновилося зростання цін на цукор: +1,2% проти нульового приросту у червні, поінформував науковець. Тобто липень виправдав очікування науковців Інституту аграрної економіки щодо зменшення споживчих цін під тиском надходження продуктів нового врожаю, в першу чергу овочів.
Також підтвердилися прогнози щодо можливого відновлення зростання споживчих цін у липні на перероблені продукти харчування та продукти тваринництва у зв’язку зі здорожчанням електроенергії та пального, що може зупинити тенденцію до падіння споживчих цін вже у серпні.
За матеріалами:
Agravery
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